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10.07.19 15:43

Ингушетия должна за электричество почти 3 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Мордасов
10 июля. Interfax-Russia.ru - Значительная задолженность потребителей Ингушетии за электроэнергию перед "Россети Северный Кавказ" препятствует модернизации электросетевого комплекса республики, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель энергокомпании.

"Суммарные долги потребителей Ингушетии на сегодняшний день составляют 2,89 млрд рублей. На население республики приходится 1,7 млрд рублей, 611 млн рублей - задолженность предприятий ЖКХ", - сказал собеседник агентства.

При этом он напомним, что региональная энергосбытовая компания "Ингушэнерго " из-за крайне неудовлетворительной платежной дисциплины потребителей республики оказалась не в состоянии исполнять обязательства на оптовом рынке электроэнергии РФ (ОРЭМ) и в 2015 году была лишена статуса гарантирующего поставщика. Эти функции переданы филиалу "Россети Северный Кавказ " - "Ингушэнерго".

"Существует прямая зависимость между ростом дебиторской задолженности потребителей и качеством проведения ремонтной программы электросетевого хозяйства. В полном объеме внесенные платежи - единственный источник средств для проведения ремонта сетевого оборудования, технического переоснащения сетей, оплаты услуг производителям ресурса, проведения всего комплекса работ, необходимого для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей ", - добавил собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому предприятие занимает принципиальную позицию в этом вопросе: работа по борьбе с неплатежами будет усиливаться, а принимаемые меры - ужесточаться.

"Прежде всего энергетики действуют в интересах тех потребителей, которые исправно платят за свет и не должны страдать от недобросовестных действий должников", - процитировал представитель компании агентству "Интерфакс-Юг" директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

Перебои в электроснабжении и низкое напряжение в сети, пояснил собеседник агентства, связаны с ветхостью и перегруженностью сетей. "Для того, чтобы энергетики могли вовремя и в полном объеме проводить необходимые ремонтные работы на электросетевых объектах, необходимы средства, то есть, абоненты просто должны вовремя начать платить за потребленный ресурс", - отметил сотрудник компании.

Он сообщил также, что Цечоев, в целях понуждения должников соблюдать платежную дисциплину, посетил центр обслуживания клиентов г.Малгобек, оплатил счета на несколько месяцев вперед и, таким образом, "напомнил должникам о необходимости повышения культуры потребления электроэнергии и соблюдения платежной дисциплины".

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