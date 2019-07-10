Адвокат Абызова назвал незаконными аресты его имущества и счетов

10.07.19 16:21

© РИА Новости. Владимир Песня

10 июля. Interfax-Russia.ru - Защита бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, настаивает на незаконности арестов имущества подзащитного.

"Продолжающиеся аресты имущества по делу Абызова свидетельствуют об усилении давления на него лично и предпринимательские структуры, имущество которых арестовывается. В ходе ареста блокируются основные счета и активы компаний, в результате чего огромное количество работников может лишиться зарплаты, ставятся под угрозу обязательства перед многочисленными контрагентами, и целые предприятия остаются без средств и возможностей к существованию", - заявил "Интерфаксу" один из адвокатов Абызова Александр Аснис.

По мнению защиты, аресты имущества "создают угрозу целому ряду предприятий, работающих в различных секторах экономики: энергетике, строительстве, на рынке ценных бумаг и других". При этом, отмечает адвокат, стоимость имущества в разы превышает размер претензий к Абызову, а процедура арестов не соответствует закону.

"Это свидетельствует о том, что целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается", - заключил Аснис.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, обеспечительные аресты наложены на денежные средства Абызова, в общей сложности составляющие порядка 9 млрд рублей, а также на различное имущество бывшего министра.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

В рамках дела экс-министра арестованы еще пять человек: бывший директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев. Все они арестованы.

Никто из обвиняемых не признает вину.