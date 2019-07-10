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10.07.19 16:21
Адвокат Абызова назвал незаконными аресты его имущества и счетов
"Продолжающиеся аресты имущества по делу Абызова свидетельствуют об усилении давления на него лично и предпринимательские структуры, имущество которых арестовывается. В ходе ареста блокируются основные счета и активы компаний, в результате чего огромное количество работников может лишиться зарплаты, ставятся под угрозу обязательства перед многочисленными контрагентами, и целые предприятия остаются без средств и возможностей к существованию", - заявил "Интерфаксу" один из адвокатов Абызова Александр Аснис.
По мнению защиты, аресты имущества "создают угрозу целому ряду предприятий, работающих в различных секторах экономики: энергетике, строительстве, на рынке ценных бумаг и других". При этом, отмечает адвокат, стоимость имущества в разы превышает размер претензий к Абызову, а процедура арестов не соответствует закону.
"Это свидетельствует о том, что целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается", - заключил Аснис.
Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.
По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, обеспечительные аресты наложены на денежные средства Абызова, в общей сложности составляющие порядка 9 млрд рублей, а также на различное имущество бывшего министра.
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".
Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".
В рамках дела экс-министра арестованы еще пять человек: бывший директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев. Все они арестованы.
Никто из обвиняемых не признает вину.
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