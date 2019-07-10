Законопроект о привлечении с 14 лет к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными внесен в Госдуму

10.07.19 17:51

© РИА Новости. Антон Денисов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Заксобрание Санкт-Петербурга предлагает привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет, соответствующая инициатива с поправками в Уголовный кодекс размещена в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Авторы законопроекта считают, что "предотвращению общественно опасных деяний способствует в большей степени неотвратимость, нежели жестокость наказания".

"На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети "Интернет", говорится в пояснительной записке.

Проект закона "позволит исключить ситуации, при которых явно делинквентное поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности".

В настоящее время предусмотрено уголовное наказание за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье" - штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Предусмотрено ужесточение наказания за то же деяние, совершенное: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или Интернете; в отношении нескольких животных.

Такие случаи наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

А если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в Интернете, то они наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.