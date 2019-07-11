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11.07.19 08:13

Правительство РФ обсудит законопроект с поправками в ОСАГО на заседании в четверг

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
11 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ рассмотрит законопроект о либерализации закона об ОСАГО на заседании в четверг, следует из материалов к заседанию.

Согласно документу, предполагается, что с 1 января 2020 года может быть отменен территориальный коэффициент, а затем с 1 октября того же года - коэффициент мощности двигателя легкового автомобиля, следует из текста законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".

Также законопроектом, разработанным министерством финансов РФ, предусматривается увеличение размера страховой выплаты за причинения вреда жизни и здоровью по ОСАГО пострадавшим в ДТП в 4 раза - с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей с 1 января 2020 года. Расходы на погребение в случае принятия законопроекта вырастут с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Кроме того, как следует из текста документа, в период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года значения базовых ставок страховых тарифов страховщики смогут сдвигать в сторону увеличения или уменьшения в пределах 40%.

С 1 октября 2020 года допустимое отклонение от предельных размеров базовых ставок сможет составить еще 30% в обе стороны.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный Минфином, с новыми поправками в закон об ОСАГО.

Как сообщалось ранее, 9 января 2019 года вступили в силу нормативные акты Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента "бонус-малус".

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