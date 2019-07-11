Житель Иркутска оштрафован за продажу открыткок с Гитлером и Муссолини

11.07.19 08:19

© РИА Новости. Максим Блинов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал на 1 тыс. рублей местного жителя за публичную демонстрацию нацисткой атрибутики и символики, сообщила в четверг пресс-служба райсуда.

"Гражданин разместил открытки с изображениями политических лидеров фашистских Германии и Италии - Гитлера, Муссолини и др., а также военной техники Третьего рейха на своей странице на сайте Avito.ru для продажи", - говорится в сообщении,

Таким образом, по мнению суда, молодой человек "организовал публичный доступ для восприятия информации пользователями интернет".

Суд также постановил конфисковать открытки, как "предмет административного нарушения".

Молодой человек признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).