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11.07.19 08:19
Житель Иркутска оштрафован за продажу открыткок с Гитлером и Муссолини
"Гражданин разместил открытки с изображениями политических лидеров фашистских Германии и Италии - Гитлера, Муссолини и др., а также военной техники Третьего рейха на своей странице на сайте Avito.ru для продажи", - говорится в сообщении,
Таким образом, по мнению суда, молодой человек "организовал публичный доступ для восприятия информации пользователями интернет".
Суд также постановил конфисковать открытки, как "предмет административного нарушения".
Молодой человек признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
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