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11.07.19 08:21
Уголовное дело возбуждено после вспышки кишечной инфекции в интернате в Хабаровском крае
"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал он.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, вспышка кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере произошла 10 июля. Из-за несвоевременного обращения сотрудников интерната к врачам, состояние заболевших быстро ухудшалось. В настоящее время кишечная инфекция подтверждена у 197 пациентов. 19 из них госпитализированы в больницу города Амурск.
В учреждении работают специалисты регионального Роспотребнадзора, а также врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. На месте также находится министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Всего в интернате проживает 456 человек.
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