Уголовное дело возбуждено после вспышки кишечной инфекции в интернате в Хабаровском крае

11.07.19 08:21

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере поселка Эльбан Хабаровского края, сообщил журналистам представитель СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал он.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, вспышка кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере произошла 10 июля. Из-за несвоевременного обращения сотрудников интерната к врачам, состояние заболевших быстро ухудшалось. В настоящее время кишечная инфекция подтверждена у 197 пациентов. 19 из них госпитализированы в больницу города Амурск.

В учреждении работают специалисты регионального Роспотребнадзора, а также врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. На месте также находится министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Всего в интернате проживает 456 человек.