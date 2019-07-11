Новосибирская область отправила гумпомощь пострадавшим от наводнения под Иркутском

11.07.19 08:25

© РИА Новости. Илья Московец

11 июля. Interfax-Russia.ru - Первая партия собранной в Новосибирской области гуманитарной помощи отправлена пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба новосибирского правительства в четверг.

"За неделю было собрано 5,6 тонны - это первая партия, которая сегодня отправляется в Иркутскую область. На этом пункт приема не закрывается - работа по сбору гуманитарной помощи пострадавшим будет продолжена", - цитируются в сообщении слова министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова.

Пункт приема организован в Доме ветеранов Новосибирской области. В течение недели местные жители и организации региона приносили одежду, продукты питания, предметы первой необходимости, детские игрушки, принадлежности для новорожденных, постельные принадлежности.

Как уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, расстояние от Новосибирска до конечной точки - 1,35 тыс. км. Время в пути займет около 30 часов, организовано сопровождение ГИБДД.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживал 38041 человек, в том числе 8 тыс. детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро четверга, вода остается в 149 домах Тулуна, в которых проживает 372 человека.