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Около 300 домов остались без газа и электричества после бури в Свердловской области

© РИА Новости. Руслан Кривобок
11 июля. Interfax-Russia.ru - Пятьсот жителей двух поселков в Свердловской области остались без газа и электричества из-за сильного дождя и ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в четверг.

Ветер до 17 м/с и сильный дождь прошли в среду вечером в Кушве Свердловской области и двух поселках рядом с ним, Дачном и Южном. В результате 274 частных жилых дома остались без электричества, 28 домов - без газа. В них проживают 442 человека, 43 из них - дети. Также ветром снесло крыши четырех домов, еще у восьми повреждена кровля.

"Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент в поселке Дачный подача электричества восстановлена полностью, без электроснабжения остаются 210 частных жилых домов в поселке Южный.

Работы по восстановлению газоснабжения продолжатся в четверг.

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