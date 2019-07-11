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11.07.19 08:31
Около 300 домов остались без газа и электричества после бури в Свердловской области
Ветер до 17 м/с и сильный дождь прошли в среду вечером в Кушве Свердловской области и двух поселках рядом с ним, Дачном и Южном. В результате 274 частных жилых дома остались без электричества, 28 домов - без газа. В них проживают 442 человека, 43 из них - дети. Также ветром снесло крыши четырех домов, еще у восьми повреждена кровля.
"Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
На данный момент в поселке Дачный подача электричества восстановлена полностью, без электроснабжения остаются 210 частных жилых домов в поселке Южный.
Работы по восстановлению газоснабжения продолжатся в четверг.
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