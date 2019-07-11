Работники завода "Звезда" обратились к Шойгу из-за нехватки гособоронзаказа

11.07.19 08:37

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Профсоюзный комитет Дальневосточного завода "Звезда", расположенного в приморcком городе Большой Камень, в четверг обратился к министру обороны Сергею Шойгу из-за проблем с загрузкой производственных мощностей предприятия и перехода на сокращенную рабочую неделю, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель профкома предприятия Ольга Скрипко.

"На сегодняшний день отсутствует портфель по государственному оборонному заказу, с 1 августа завод переходит на сокращенную рабочую неделю. Отсутствие работы приведет к потере квалифицированных кадров", - говорится в направленном главе Минобороны письме профкома, копия которого есть в распоряжении агентства.

Рабочие пишут, что завод "65 лет верой и правдой служил Военно-морскому флоту, обеспечивая качественный ремонт атомного флота".

"Коллектив завода обладает богатейшим опытом ремонта и модернизации АПЛ. За минувшие годы со стапелей предприятия были спущены на воду, прошли успешные ходовые испытания, встали на боевое дежурство в мировой океане десятки обновленных грозных атомных субмарин", - говорится в письме.

В обращении отмечается, что "завод готов к решению новых задач, это глубокая модернизация АПЛ третьего поколения и продление ресурса новейших атомных ракетоносных подводных крейсеров четвертого поколения".

"Только вы, министр обороны, можете определить, нужен наш завод "Звезда" в том статусе, который у него есть, или нет, ждем вашего решения", - говорится в письме.

Как сообщалось, с 1 августа большая часть работников большекаменской "Звезды" переходит на неполный режим рабочего времени, соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали, рабочая неделя сокращается на 8 часов.

По информации профкома, сокращение рабочей недели затронет сотни работников и скажется на их зарплате.

В пресс-службе АО ДВЗ "Звезда" агентству сообщили, что для сохранения трудового коллектива предприятия и недопущения нарушений законных прав работников с августа по декабрь 2019 года включительно часть специалистов будет переведена на неполную рабочую неделю. Такие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа. Все права работников в соответствии с Трудовым Кодексом РФ будут соблюдены.

Ситуацию на градообразующем предприятии взял под контроль секретарь Федерации независимых профсоюзов России, депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский, он готовит обращение в Минобороны.

Согласно информации на официальном сайте предприятия, АО Дальневосточный завод "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.