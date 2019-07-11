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Более 2,4 тыс. кубанских десантников провели учения на востоке Крыма

© РИА Новости. Виталий Тимкив
11 июля. Interfax-Russia.ru - Более 2,4 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в восточной части Крыма на двух площадках в ходе совместных летно-тактических учений ВДВ и Военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе проводимого совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, совершив перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный", десантировались на площадки приземления "Найманская" и "Охчи-Оба" в Крыму", - говорится в сообщении.

Десант проводился с высоты 600 метров из самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. По сценарию учений, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

"В ходе основного этапа учения впервые на территории Крыма мы провели десантирование более 2,4 тысячи военнослужащих, после чего отработали тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов Военно-транспортной авиации", - сказал журналистам заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

По его словам, учения продемонстрировали слаженные и профессиональные действия экипажей самолетов Ил-76 ВТА и подразделений ВДВ.

"Тот факт, что площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи от моря, а также то, что десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях", - отметил Наумец.

В ходе учений на востоке Крыма экипажи ВТА отработали новую тактику десантирования, сообщил со своей стороны командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Впервые в десантировании было задействовано более 40 самолетов Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с малых высот от 600 до 900 метров двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании", - заявил журналистам Бенедиктов.

"Применение нового тактического приема позволяет значительно сократить время десантирования Воздушно-десантных войск" - сказал командующий ВТА.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, авиационное прикрытие десанта выполняли экипажи истребителей Су-27, а воздушным строем управляли с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

"После проведения десантирования личный состав подразделений ВДВ отработал захват аэродрома условного противника, а экипажи самолетов Ил-76 отработали заход на посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу с максимальным градиентом снижения", - отметили в пресс-службе российского военного ведомства.

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