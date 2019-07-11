Власти Ингушетии надеются на возвращение в регион узких специалистов из-за рубежа

11.07.19 08:48

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 июля. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии в этом году разработают правительственный план привлечения в регион узких специалистов, в том числе в строительную сферу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы республики.

"Кадровый дефицит узких специалистов, наблюдающийся в различных сферах жизнеобеспечения общества, будет устраняться в Ингушетии в рамках правительственного плана путем проведения конкурсов и привлечения опытных профессионалов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что соответствующие поручения правительству даны врио главы республики Махмудом-Али Калиматовым во время совещания по вопросам строительства социальных объектов в Магасе.

Особое внимание уделялось возвращению в республику ингушских специалистов-архитекторов.

Как сообщила замминистра строительства, главный архитектор Ингушетии Лидия Плиева, на текущий момент только два из девяти муниципалитетов республики имеют в структуре административного аппарата штатного архитектора.

"Хороший архитектор - это штучный специалист. Он должен быть в каждой администрации городов и районов. Чтобы объекты соответствовали стандартам и требованиям качества и безопасности, градостроительному плану, застройка контролировалась, чтобы он мог сказать, где строить можно, а где - нельзя", - процитировали руководителя региона агентству "Интерфакс-Юг" в его пресс-службе.

Калиматов заверил, что власти будут способствовать возвращению в регион ингушских специалистов, работающих в субъектах России и за рубежом.

Кроме того, руководитель республики выступил с предложением вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики.

"Получается, сами строим - сами проверяем. Министерство и органы инспекции не должны быть аффилированы", - подчеркнул врио главы Ингушетии.

По данным пресс-службы, всего на 2019 год в регионе запланировано строительство 41 объекта социальной инфраструктуры. Среди них школы, детские сады, учреждения здравоохранения. По состоянию на 10 июля 2019 г., по 35 из них определены исполнители, по остальным шести Минфином Ингушетии проводятся процедуры электронных аукционов.