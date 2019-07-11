Почти 14 тыс. гектаров леса восстановят в Омской области в течение трех лет

11.07.19 09:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 июля. Interfax-Russia.ru - Восстановление леса в Омской области в течение трех последующих лет будет осуществлено с привлечением федеральных средств, сообщает правительство региона.

"Сумма, направляемая на увеличение площади восстановления леса, будет расти с каждым годом. В текущем году на выделенные 25,5 млн рублей будет восстановлено более 4 тыс. га леса: площадь искусственного лесовосстановления и лесоразведения составит 1023 га, а естественного - 3177 га", - говорится в сообщении.

Лесоразведение предполагает создание лесных культур, а естественное восстановление фонда - сохранение и уход за подростом, минерализацию почвы и естественное заращивание леса.

Отмечается, что в следующем году на восстановление и разведение леса будет направлено 28,1 млн рублей. Это позволит искусственно восстановить лес на площади 1 тыс. 33 га, а естественно - на 3 тыс. 577 га. В 2021 году федеральные субвенции составят 31,26 млн рублей, благодаря чему удастся восстановить более 5 тыс. га леса.

Кроме того, часть средств пойдет на приобретение техники и оборудования для лесхозов. В 2019 году планируется приобрести 30 единиц крупной техники, в 2020 - 39 единиц, а в 2021 - еще 40 автомобилей и тракторов.

Кроме того, по 1,1 млн рублей выделяют из федерального бюджета каждый год на приобретение лесохозяйственного оборудования: борон, плугов, культиваторов и мульчирователей лесных, предназначенных для ведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению.