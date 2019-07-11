Гумпомощь пострадавшим от наводнения под Иркутском отправили жители Тамбовщины

11.07.19 09:15

© РИА Новости. Владимир Смирнов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Более 2 тонн гуманитарной помощи - одежду, продукты, средства гигиены, игрушки, медикаменты, постельные принадлежности собрали и отправили тамбовчане пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сбор помощи, организованный волонтерами, продолжался четыре дня. На призыв о помощи откликнулись как простые тамбовчане, так и предприниматели, депутаты, общественные организации.

Гуманитарная помощь уже направлена в Иркутскую область, где от наводнения пострадало более 37 тысяч человек из 110 населенных пунктов, говорится в сообщении.