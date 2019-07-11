Регионы недополучают имущественные налоги из-за системных проблем в налоговом учете - Счетная палата

11.07.19 09:19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 июля. Interfax-Russia.ru - Поступление имущественных налогов не оказывает существенного влияния на формирование региональных бюджетов (их доля в консолидированном бюджете субъектов РФ составляет около 2,5%) из-за наличия системных проблем в налоговом учете объектов налогообложения, полагают в Счетной палате.

Такой вывод палата сделала по итогам проверки администрирования имущественных налогов в Смоленской и Ивановской областях и их административных центрах. Ситуация с собираемостью этих налогов там типична для большинства субъектов России.

"Земельный налог и налог на имущество физлиц - это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами", - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин на коллегии контрольного органа,

Аудитор обратил внимание на высокую задолженность по уплате налогов. Общая собираемость за год снизилась в среднем на 2,5%. В региональном разрезе разброс более заметный. Если в Ивановской области снижение составило 1,2%, то в Смоленской - уже 18,3%.

Собираемость по итогам 2018 года составила 87% по стране и 83% в Смоленской области, сообщил Штогрин.

При этом Счетная палата обратила внимание на значительное количество объектов налогообложения, в частности земельных участков, которое не стоит на налоговом учете.

Так, например, в 2017 году в Смоленске свыше 2,6 тыс. земельных участков площадью 2,43 млн квадратных метров находились в базе данных Росреестра, но сведения о них отсутствовали в налоговых органах. В городе Иваново таких территорий в 1,6 раза больше. В результате бюджеты городов недополучили порядка 69 млн рублей и 90 млн рублей соответственно.

К тому же кадастровая оценка объектов недвижимости не всегда проходит корректно. Стоимость квадратного метра соседних участков может в итоге различаться в сотни раз.

По словам заместителя руководителя ФНС Светланы Бондарчук, служба и Росреестр в текущем году заканчивают реализацию совместного проекта, который позволит вовлечь муниципалитеты в процесс верификации баз данных.

"Не вся информация, необходимая для налогообложения, присутствует в учетной системе, потому что, в частности, не были своевременно приняты решения органами местного самоуправления по установлению категорий земель или видов разрешенного использования. Это приводит к невозможности определения кадастровой стоимости и, как следствие, невозможности исчислить налог на данные объекты", - пояснила она.

Она сообщила, что Минэкономразвития в этом году подготовлен законопроект по упрощенному порядку выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости. "Примерно по 800 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, о которых мы знаем, мы не можем исчислить налог, потому что у нас полностью отсутствуют данные о правообладателях либо присутствуют в недостаточном объеме", - признала представитель ФНС.

Штогрин также отметил недостатки программного комплекса, с помощью которого территориальные органы ФНС начисляют имущественный налог с физлиц. Некорректная информация, поступающая из Росреестра и ГИБДД, проходит форматно-логический контроль. "Если есть ошибки, которые не выявляет программа - они должны быть отслежены и проверены инспектором. В проверявшихся двух субъектах на одного инспектора приходится проверить 50-100 тыс. объектов. Что сделать физически очень сложно, невозможно", - констатировал аудитор.

Также вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает на своем сайте Минпромторг. В нем не оказалось таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.

А для некоторых "списочных" машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска. "Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов", - констатировал Штогрин.