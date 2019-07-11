Билетные терминалы нового поколения установлены в Москве

11.07.19 09:26

Фото с официального сайта мэра Москвы

11 июля. Interfax-Russia.ru - Новые автоматы по продаже билетов появились на 15 остановках общественного транспорта в Москве, сообщает в четверг сайт мэрии города.

Терминалы установлены в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок. Компактные аппараты крепятся на стеклянные павильоны остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, говорится в сообщении.

На экране новых устройств отображается время прибытия транспорта всех маршрутов, с помощью терминалов можно пополнить транспортную карту "Тройка", а также записать на карту любой тип проездного билета (например, на 60 поездок или безлимитный на 90 дней).

Помимо этого, доступна функция пополнения карты москвича, уточнили в мэрии.

Автоматы принимают банковские карты. Расплатиться можно бесконтактным способом с помощью технологий PayPass и PayWave, а также смартфонов, имеющих функцию NFC. Для этого нужно приложить карту или гаджет к терминалу.

Для удобства иностранных гостей столицы разработан интерфейс на шести языках, помимо русского: на английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком.

Устройства работают круглосуточно.

Ранее в Москве были установлены 180 больших билетных автоматов. Они расположены в шаговой доступности от станций метро, вузов, торговых центров, а также на наиболее популярных остановках наземного транспорта. Три терминала находятся в аэропорту Шереметьево.