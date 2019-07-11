Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашии заподозрили в превышении полномочий

11.07.19 09:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР в четверг.

В 2016-2017 годах подозреваемый занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашии, а также являлся председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов. По версии следствия, он предоставил коммерческой организации лесной участок для добычи строительного песка и заготовки древесины. Вместе с тем, проводить подобные работы здесь было запрещено законом.

"В результате в период с марта 2017 по март 2018 года на вышеназванном участке вырублен лес на площади более 3,6 га, а государству причинен материальный ущерб в размере более 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Чиновник подозревается по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Проверяется информация об иных противоправных действиях подозреваемого", - добавляет следственное управление.

Согласно данным официального сайта правительства Чувашской республики, в настоящее время врио министра природных ресурсов и экологии региона является Александр Ефремов.