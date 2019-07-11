Прокуратура нашла незаконный доход у амурского депутата, официальное заработавшего 3 копейки

11.07.19 09:39

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 июля. Interfax-Russia.ru - Скрытые доходы обнаружила прокуратура Амурской области у депутата регионального законодательного собрания Сергея Труша, который указал в сведениях о доходах за 2018 год 3 копейки.

"Проведена проверка достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год депутата Заксобрания области, указавшего доход в 0,03 рубля. Установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 92 тыс. рублей", - сообщает надзорное ведомство.

Прокурор области Руслан Медведев для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в четверг внес представление председателю Заксобрания области, которое находится на рассмотрении.