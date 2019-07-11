В Ингушетии недобросовестных подрядчиков заставят выкопать плохо проложенные водопроводы

11.07.19 09:49

© РИА Новости. Василий Батанов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал от правительства региона усилить контроль за строительством водопроводных линий в городах и районах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы республики.

"Экономия за счет проведения старых труб недопустима. Я буду заставлять их выкапывать и отправлять на экспертизу. Если задержку ввода какого-либо объекта на день по объективным причинам еще можно понять, то плохую воду я не прощу", - процитировал М.-А.Калиматова агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы.

По мнению руководителя субъекта, практически все причин подобных проблем можно устранить общими усилиями. В ходе совещания он напомнил членам кабинета министров о четких требованиях по доведению качественной питьевой воды до жителей республики.

"Мы обязаны осуществить все мероприятия по модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. Уже в текущем году население должно ощутить результаты повышения качества и доступности питьевой воды, а к 2024 году каждый житель республики должен забыть, что когда-то были проблемы с чистой питьевой водой " - отметил М.-А.Калиматов.

По его словам, перед региональными властями стоит целый комплекс задач, связанных с исполнением майского указа президента РФ, в котором определены стратегические направления развития страны на период до 2024 года.

М.-А.Калиматов выразил серьёзную обеспокоенность сложившейся ситуацией с подачей воды. Множество жалоб от жителей региона поступают и в его адрес.

"Важнейшая цель, которую мы должны достичь в ходе реализации национальных проектов - это качественное повышение уровня жизни нашего народа. Но о каком повышении уровня жизни, о каком её качестве мы можем говорить, если во многих наших городах и сёлах нет элементарного - питьевой воды, а та, что есть, порой не очень хорошего качества", - добавил он.

М.-А.Калиматов отметил, что в регионе неоднократно принимались программы и намечались сроки окончательного решения проблемы водоснабжения, планировалась замена всех изношенных водопроводных сетей и обустройство необходимого количества скважин, выделялись соответствующие средства. Но, несмотря на это, проблема водоснабжения всё ещё полностью не решена.

Руководитель субъекта считает, что такая судьба не должна постигнуть проект "Чистая вода", реализуемый в рамках национального проекта "Экология".