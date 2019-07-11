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11.07.19 09:57
Эксперты СПЧ заявили о тлении руды в сибайском карьере
"На сегодняшний день сохраняются группа очагов на южном борту карьера, их температура на момент измерений составляла около 100-130 градусов, (а также - ИФ) (...) группа очагов у северного борта карьера", - сказано в информации, размещенной Куксиным на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом он отмечает, что в городе не зарегистрировано превышений ПДК по диоксиду серы, при этом на бортах карьера "несколько раз фиксировались небольшие и очень кратковременные (до 5 сек) превышения".
По его данным, первая группа очагов расположена на высоте порядка 20 м выше уровня жидкой глины в чаше. Тление может быть ликвидировано при дальнейшей подаче глины и подъеме уровня воды до высоты очагов.
На северном борту карьера очаги находятся на высоте порядка 20, 40-50 и 70 м. Первые два из них возможно погасить подачей глины и подъемом уровня воды, третий "маловероятно подавить селевым потоком, может потребоваться бурение со стороны горных выработок", отмечает Куксин.
Обследование проводилось с использованием газоанализаторов и тепловизоров, а также щупов-термометров, оборудование спускалось к очагам с помощью гидрокоптера.
По итогам исследования эксперты рекомендовали, в частности, продолжить подачу воды и глинистой смеси с бортов карьера к очагам, а также спроектировать дальнейшее подтопление выработок чаши карьера как минимум на 20 м. Кроме того, предлагается продолжить мониторинг воздуха в городе, организовав систему постоянного автоматического контроля.
Отмечается, что для окончательной ликвидации тления могут быть привлечены эксперты постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ, а также специалисты профильных природоохранных организаций.
Многочисленные жалобы жителей Сибая на загрязнение воздуха, связанное с тлением руды, поступают с ноября 2018 года. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы. Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров в подземных выработках.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ (загрязнение атмосферы).
Земельный участок, на котором находится карьер, предоставлен Сибайскому ГОКу (учредитель - Учалинский ГОК, входящий в УГМК-холдинг) городской администрацией в аренду. Подземные работы по добыче руды ведет Сибайский филиал Учалинского ГОКа по договору подряда.
Ликвидацией эндогенных окислительных процессов занимается Сибайский филиал Учалинского ГОК. В очаги тления подается глино-породная масса и заиловочная смесь.
Принято решение о частичном подтоплении дна карьера и подземных горных выработок, 26 марта процесс был завершен, однако очаги тления обнаружены выше уровня затопления. В настоящее время УГОК проводит второй этап "мокрой консервации" карьера, начавшийся 27 мая 2019 года.
Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) - один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий, в том числе - ряд машиностроительных. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.
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