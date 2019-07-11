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Эксперты СПЧ заявили о тлении руды в сибайском карьере

Фото со страницы Григория Куксина "ВКонтакте"
11 июля. Interfax-Russia.ru - Очаги тления обнаружены на бортах рудного карьера в башкирском Сибае, сообщил эксперт Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Григорий Куксин.

"На сегодняшний день сохраняются группа очагов на южном борту карьера, их температура на момент измерений составляла около 100-130 градусов, (а также - ИФ) (...) группа очагов у северного борта карьера", - сказано в информации, размещенной Куксиным на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом он отмечает, что в городе не зарегистрировано превышений ПДК по диоксиду серы, при этом на бортах карьера "несколько раз фиксировались небольшие и очень кратковременные (до 5 сек) превышения".

По его данным, первая группа очагов расположена на высоте порядка 20 м выше уровня жидкой глины в чаше. Тление может быть ликвидировано при дальнейшей подаче глины и подъеме уровня воды до высоты очагов.

На северном борту карьера очаги находятся на высоте порядка 20, 40-50 и 70 м. Первые два из них возможно погасить подачей глины и подъемом уровня воды, третий "маловероятно подавить селевым потоком, может потребоваться бурение со стороны горных выработок", отмечает Куксин.

Обследование проводилось с использованием газоанализаторов и тепловизоров, а также щупов-термометров, оборудование спускалось к очагам с помощью гидрокоптера.

По итогам исследования эксперты рекомендовали, в частности, продолжить подачу воды и глинистой смеси с бортов карьера к очагам, а также спроектировать дальнейшее подтопление выработок чаши карьера как минимум на 20 м. Кроме того, предлагается продолжить мониторинг воздуха в городе, организовав систему постоянного автоматического контроля.

Отмечается, что для окончательной ликвидации тления могут быть привлечены эксперты постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ, а также специалисты профильных природоохранных организаций.

Многочисленные жалобы жителей Сибая на загрязнение воздуха, связанное с тлением руды, поступают с ноября 2018 года. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы. Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров в подземных выработках.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Земельный участок, на котором находится карьер, предоставлен Сибайскому ГОКу (учредитель - Учалинский ГОК, входящий в УГМК-холдинг) городской администрацией в аренду. Подземные работы по добыче руды ведет Сибайский филиал Учалинского ГОКа по договору подряда.

Ликвидацией эндогенных окислительных процессов занимается Сибайский филиал Учалинского ГОК. В очаги тления подается глино-породная масса и заиловочная смесь.

Принято решение о частичном подтоплении дна карьера и подземных горных выработок, 26 марта процесс был завершен, однако очаги тления обнаружены выше уровня затопления. В настоящее время УГОК проводит второй этап "мокрой консервации" карьера, начавшийся 27 мая 2019 года.

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) - один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий, в том числе - ряд машиностроительных. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.

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