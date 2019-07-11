Посвященная Беллинсгаузену научно-популярная экспедиция стартует из Кронштадта

11.07.19 10:03

© РИА Новости.Александр Гальперин

11 июля. Interfax-Russia.ru - Эстонская научно-популярная экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды родившимся на эстонском острове Сааремаа (Saaremaa) русским мореплавателем Фаддеем Беллинсгаузеном стартует в четверг из Кронштадта на парусно-моторной яхте Admiral Bellingshausen.

Торжественные проводы начнутся с посещения Русского географического общества в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы экспедиции - представители Морского музея Эстонии и группы предпринимателей. Они планируют при поддержке Русского географического общества побывать на российской антарктической станции им.Беллинсгаузена в январе будущего года, в дни, когда исполнится 200 лет со дня открытия материка.

Судно сделает остановки в Финляндии, Эстонии, Литве, Калининграде (Россия), Польше и Германии. Всего по пути следования запланировано 38 остановок в 20 странах. Пройти часть путешествия на судне пообещала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отметить годовщину открытия ледового материка планируют и российские моряки.

Как сообщил ранее порталу "Новый Калининград" председатель Движения поддержки флота, капитан 1 ранга Михаил Ненашев, "правительство России откликнулось на призыв морской общественности и приняло решение в честь 200-летия открытия нашими предками Антарктиды направить к ней парусник "Крузенштерн".

"В честь этой даты в кругосветное плавание отправятся также барк "Седов" и фрегат "Паллада". Во второй половине 2019 года "Крузенштерн" планирует выход из Калининграда, "Паллада" - из Владивостока, а "Седов" из Кронштадта", - сказал Ненашев.

Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.