Останки 15 красноармейцев найдены во время строительных работ в Воронеже

11.07.19 10:13

© РИА Новости. Сергей Мелконов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Рабочие при проведении строительных работ на улице Хользунова в Воронеже обнаружили останки 15 военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии и десять капсул смертного медальона, сообщает поисковый отряд "Патриот".

Из десяти капсул поисковики расшифровали пока только одну: "Ищук Петр Филиппович 1923 года рождения. Место рождения: Новосибирская область, Коченевский район". Солдат из 847 стрелкового полка погиб 29 июля 1942 года.

Поисковики предполагают, что все найденные бойцы погибли в один день.

"Предположительно, красноармейцы выдвигались на передовые позиции, попали под артиллерийский или авиационный налет противника. Погибших стащили в воронку и засыпали землей. Вероятней всего, все 15 человек погибли в один день", - говорится в сообщении.

Обнаруженные боеприпасы переданы сотрудникам полиции.

Место и дата захоронения солдат будут определены позже.