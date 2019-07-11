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11.07.19 10:13
Останки 15 красноармейцев найдены во время строительных работ в Воронеже
Из десяти капсул поисковики расшифровали пока только одну: "Ищук Петр Филиппович 1923 года рождения. Место рождения: Новосибирская область, Коченевский район". Солдат из 847 стрелкового полка погиб 29 июля 1942 года.
Поисковики предполагают, что все найденные бойцы погибли в один день.
"Предположительно, красноармейцы выдвигались на передовые позиции, попали под артиллерийский или авиационный налет противника. Погибших стащили в воронку и засыпали землей. Вероятней всего, все 15 человек погибли в один день", - говорится в сообщении.
Обнаруженные боеприпасы переданы сотрудникам полиции.
Место и дата захоронения солдат будут определены позже.
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