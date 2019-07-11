Проект нового терминала для аэропорта Кемерово разработают за 120 млн рублей

11.07.19 10:18

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 июля. Interfax-Russia.ru - ООО "Международный аэропорт Кемерово им А.А. Леонова" (входит в холдинг "Новапорт") 29 июля подведет итоги тендера, в ходе которого будет определен проектировщик нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (ВВЛ), сообщается в материалах на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 120 млн рублей.

"В цену работ включены расходы генерального проектировщика по сбору исходных данных, включая любые платежи в пользу согласующих органов и организаций или иных третьих лиц", - говорится в документации.

Проект необходимо выполнить не позднее 5 марта 2020 года.

Тендер пройдет в форме открытых переговоров. Заявки на участие принимаются с 11 по 24 июля, переговоры назначены на 26 июля. Организатор закупки - ООО "Новапорт-ОЦО".

В документации на портале госзакупок отмечается, что строительство нового аэровокзального комплекса "будет осуществляться в условиях действующего аэропорта".

"Строительство должно предусматривать застройку западнее существующего аэровокзала с необходимыми нормативными отступами от существующих зданий, (. . .) возможность перевода технологии обслуживания пассажиров ВВЛ, а в дальнейшем и МВЛ (международных воздушных линий - ИФ) в новое здание и удовлетворять потребностям прогнозного пассажиропотока", - говорится в документации. Сообщается также о перспективах оснащения нового аэровокзала воздушным пунктом пропуска.

В тендерной документации отмечается необходимость "предусмотреть (в здании нового аэровокзала - ИФ) устройство не менее двух телескопических трапов". Предполагается, что "под коммерцию" будет отдано около 80% площадей стерильной зоны нового аэровокзала и 20% общей зоны.

Ранее совладелец "Новапорта" Роман Троценко сообщал журналистам, что инвестиции в реконструкцию аэропорта в Кемерово составят порядка 2,5 млрд рублей. Сообщалось также, что ВЭБ и Сбербанк в срок до 2023 года предоставят синдкредит в 6,5 млрд рублей на развитие 6 аэропортов холдинга "Новапорт". Речь шла о строительстве новых современных аэровокзальных комплексов в Мурманске, Астрахани, Владикавказе, Томске, Кемерово и Улан-Удэ.

Пассажиропоток аэропорта Кемерово в 2018 году составил 495 тыс. человек против 420 тыс. человек в 2017 году.