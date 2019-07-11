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11.07.19 10:24
Бывший вице-мэр Оренбурга отправится на 2,5 года в колонию за взяточничество
"Он признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) и осужден к 2,5 года колонии строгого режима", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель районного суда.
Также Борисов лишен права занимать соответствующие должности на три года. Он был взят под стражу в зале суда.
Ранее со ссылкой на СКР сообщалось, что 9 августа 2018 года замглавы Оренбурга Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.
Через неделю был задержан, а затем арестован глава Оренбурга Евгений Арапов.
По данным СКР, Арапов вместе со своим заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за проявление лояльности при строительстве объектов в городе. Следствие отмечало, что из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. рублей - Борисову.
Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Араповым - в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.
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