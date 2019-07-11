Более 500 человек за сутки обратились к врачам в зоне наводнения под Иркутском

11.07.19 10:28

© РИА Новости. Михаил Мордасов

11 июля. Interfax-Russia.ru - В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратилось 543 человека, в том числе 66 детей, из которых были госпитализированы 57 взрослых и 13 детей, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Нарастающим итогом с 27 июня в пострадавших от наводнения территориях за медпомощью обратились 3 тыс. 968 человек, в том числе 637 детей. Госпитализировано 556 человек, среди которых 129 детей", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне наводнения остается стабильной.

"Общий уровень заболеваемости не превышен, групповых и вспышечных инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - сказала пресс-секретарь управления Светлана Каурова.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что люди обращались за медпомощью с бытовыми травмами и простудными заболеваниями, спровоцированными переохлаждением. У многих также в результате стресса и переохлаждения обострились хронические заболевания.

Как ранее сообщалось, по данным на утро среды за медпомощью в зоне наводнения за сутки обратилось 127 человек, из которых 29 были госпитализированы - нарастающим итогом 3 тыс. 425 обратившихся за медпомощью и 486 госпитализированных.

По данным на утро вторника с начала наводнения медпомощь потребовалась 3 тыс. 298 пострадавшим, 457 были госпитализированы - за сутки обратилось 86 человек и 15 было госпитализировано.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 34 тыс. 188 человек, в том числе 8060 детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро четверга подтопленным остается один населенный пункт - город Тулун, в котором затоплено 149 домов с населением 372 человек.

По последним данным во время наводнения погибли 25 человек.