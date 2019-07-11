Роскачество запустит пилотный проект по проверке качества дизтоплива в Свердловской области

11.07.19 10:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 июля. Interfax-Russia.ru - Роскачество и правительство Свердловской области подписали соглашение о запуске пилотного проекта по проверке качества дизельного топлива в регионе в рамках "Иннопрома", сообщает пресс-служба промышленной выставки.

"Для пилотного проекта по исследованию дизельного топлива была выбрана Свердловская область. По данным Росстандарта, только в первом полугодии 2019 года в области было установлено пять случаев несоответствия требованиям регламента дизельного топлива по физико-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Топливо будет проверяться по 26 показателям качества и безопасности. Результаты исследования будут представлены общественности в ноябре 2019 года.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области.