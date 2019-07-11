Косаток из "китовой тюрьмы" перегружают в автомобили для вывоза к месту выпуска

11.07.19 10:31

Фото с сайта Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО)

11 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты начали перегружать косаток из вольеров в бухте Средняя в автомобили, чтобы вывезти к Охотскому морю в Хабаровском крае, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" очевидец.

"Одну косатку погрузили, автомобиль отъехал", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на ВНИРО сообщалось, что второй этап выпуска косаток и белух из бухты Средняя Приморского края пройдёт в четверг, во второй партии животных решено выпустить трех косаток: крупную самку, крупного самца и мелкую самку.

Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. На всех этапах пути животных будут сопровождать опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

Ученые 27 июня выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.