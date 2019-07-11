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11.07.19 10:37
Первый фестиваль крафтовых напитков и сыра пройдет в Подмосковье
"Фестиваль крафтовых напитков и сыра "Бурый медведь" - это первое крупное мероприятие такой тематики на территории Московской области. Для проведения была выбрана уникальная площадка - архитектурно-парковый ансамбль "Усадьба Гребнево", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.
В мероприятии примут участие порядка 50 российских сыроварен и фермерских хозяйств. Кроме того, будут представлены различные авторские напитки от производителей Подмосковья и соседних регионов.
Ожидается более шести тысяч гостей, добавили в ведомстве.
В рамках фестиваля состоятся выступления приглашенных групп, мастер-классы; будет работать детская игровая зона с аттракционами, площадка для BBQ, организована зона отдыха у воды, торговые ряды.
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