Первый фестиваль крафтовых напитков и сыра пройдет в Подмосковье

11.07.19 10:37

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

11 июля. Interfax-Russia.ru - В Щелково 20 и 21 июля пройдет первый фестиваль крафтовых напитков и сыра "Бурый медведь", сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Фестиваль крафтовых напитков и сыра "Бурый медведь" - это первое крупное мероприятие такой тематики на территории Московской области. Для проведения была выбрана уникальная площадка - архитектурно-парковый ансамбль "Усадьба Гребнево", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

В мероприятии примут участие порядка 50 российских сыроварен и фермерских хозяйств. Кроме того, будут представлены различные авторские напитки от производителей Подмосковья и соседних регионов.

Ожидается более шести тысяч гостей, добавили в ведомстве.

В рамках фестиваля состоятся выступления приглашенных групп, мастер-классы; будет работать детская игровая зона с аттракционами, площадка для BBQ, организована зона отдыха у воды, торговые ряды.