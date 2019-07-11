В Москву доставят для поклонения мощи Петра и Февронии

11.07.19 11:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 июля. Interfax-Russia.ru - По благословению патриарха Кирилла из Мурома в Москву будут принесены мощи святых покровителей брака Петра и Февронии, сообщает в четверг патриаршая пресс-служба.

В течение недели, с 14 по 21 июля, святыня будет находиться в храме Христа Спасителя. Доступ паломников будет вестись ежедневно, начиная с 15 июля, с 8:00 до 20:00.

Встречу мощей и праздничный молебен 14 июля в храме Христа Спасителя возглавит предстоятель Русской церкви.

Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, и считает их брак образцом христианского супружества.

Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Ныне мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Святых благоверных князей Петра и Февронию почитают не только на их родине, в Муроме, но и далеко за её пределами. Почти в каждом храме есть икона с изображением святых супругов, в некоторых городах в их честь освящены и сами храмы.

С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается в России как государственный праздник - Всероссийский день любви, семьи и верности.