Подозреваемого в госизмене Воробьева удалили из списка помощников полпреда УрФО

11.07.19 11:09

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Александр Воробьев, арестованный по подозрению в госизмене, больше не значится в списке помощников полпреда в УрФО на официальном сайте уральского полпредства.

Если до сих пор на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО в списке помощников значились три человека, включая Воробьева, то сегодня осталось два - Анна Ленская и Евгений Гурарий.

Ранее заместитель полпреда Борис Кириллов заявлял агентству "Интерфакс-Урал", что кадровое решение о Воробьеве будет принято на оперативном совещании 8 июля. "Вариантов решения, полагаю, нет, оно очевидно", - говорил Кириллов. Однако после этого информация о каких-либо решениях не озвучивалась. В четверг агентству также не удалось получить комментарий в пресс-службе полпредства.

Как сообщалось, в пятницу Лефортовский суд Москвы отправил под арест помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева. Арестованный по подозрению в госизмене Воробьев имел доступ к гостайне.

О его задержании в пятницу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Фабула уголовного дела пока неизвестна.

В период с 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.