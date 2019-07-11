Фиктивно трудоустроенный подполковник ФСБ 7 лет получал зарплату в вузе на Кубани

11.07.19 11:24

© РИА Новости. Илья Питалев

11 июля. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о заключении под стражу бывшего офицера УФСБ России по Краснодарскому краю, обвиняемого в должностных преступлениях, включая фиктивное трудоустройство в Белореченский филиал Адыгейского государственного университета, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Накануне Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе постановление судьи Краснодарского гарнизонного военного суда от 28 мая об избрании Константину Николенко меры пресечения в виде заключения под стражу, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно материалам дела, экс-подполковник УФСБ Николинко обвиняется в том, что в апреле 2011 года потребовал от директора филиала Адыгейского госуниверситета в городе Белореченске (Краснодарский край) Ларисы Вицюк принять его на должность преподавателя. Вицюк опасалась негативных последствий для себя, поэтому согласилась.

Фактически, по данным следствия, Николинко числился в штате филиала вуза более семи лет, до октября 2018 года. При этом, не исполняя обязанностей преподавателя, он регулярно получал заработную плату. Сумма ущерба, причиненного госуниверситету, превысила 730 тыс. рублей

Также бывшему подполковнику предъявлено обвинение в покровительстве организаторам незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования на территории Белореченска с сентября 2017 года по март 2018 года.

Таким образом, Николенко обвиняется по двум эпизодам превышения должностных полномочий, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Адвокат обвиняемого возражал и приводил собственный анализ судебной практики, на основании которой основания для заключения под стражу отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в отношении руководства и некоторых сотрудников Белореченского филиала Адыгейского государственного университета расследуется резонансное уголовное дело о коррупции и "липовых" дипломах.

Директору Белореченского филиала Адыгейского государственного университета и ее подчиненным в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в получении взяток, совершенных организованной группой, с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере, посредничестве во взяточничестве и покушении на указанные действия.

По месту жительства фигуранток были изъяты более 100 миллионов рублей. Подтвердить легальность крупных денежных сумм их держатели не смогли.

С марта 2014 года директор филиала поручала подчиненным получать от абитуриентов наличные деньги или банковские переводы, а также оформлять задним числом документы на выдачу дипломов о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов.

Следствием выявлены факты выдачи в 2018 году в Белореченском филиале Адыгейского государственного университета 1400 дипломов о высшем юридическом образовании.