Борисов: военно-морской салон в Петербурге укрепит международное сотрудничество

11.07.19 11:44

Фото с сайта Международного военно-морского салона

11 июля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Юрий Борисов в четверг открыл Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге.

"Уверен, что насыщенная программа салона, наличие действующих образцов техники и вооружения, близость производственных площадок позволят всем участникам найти новые возможности для расширения деловых контактов. И в целом - проведение этого форума будет способствовать развитию и укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал Борисов на торжественной церемонии.

В салоне принимают участие 352 экспонента из 20 стран, в том числе 28 иностранных компаний.

Среди участников салона - АО "Объединенная судостроительная корпорация", госкорпорация "Ростех", концерн ВКО "Алмаз-Антей", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", BrahMos Aerospace (Индия), BunSun Electronics Co. Ltd. (Китай), EAO AG (Швейцария), Icotek GmbH (Германия), ODU GmbH & Co. KG (Германия), SonarTech Co., Ltd (Республика Корея) и другие.

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представлены 17 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России, в том числе: фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"; корвет проекта 20380 "Стойкий"; малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"; малый ракетный корабль проекта 21631"Серпухов".