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11.07.19 13:28
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
"По данным ВЦМК "Защита" еще шесть человек обратились за медпомощью. Итого 11 пострадавших", - сказали в пресс-службе.
В Минэнерго в свою очередь объяснили, что в подмосковных Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ-27, самому энергообъекту и находящимся на его территории постройкам ничто не угрожает.
"Ситуация с точки зрения ТЭЦ некритична. Было повреждение и возгорание газопровода рядом с границей ТЭЦ - даже не на территории ТЭЦ. Огонь не распространился на хозпостройки, на само здание ТЭЦ. Угрозы возгорания оборудования, самому зданию ТЭЦ нет", - сказал в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что огнем охвачена почти 1 тыс. кв м на участке газопровода возле ТЭЦ в Мытищах.
"Площадь пожара приближается к 1 тыс. кв м", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, была угроза распространения пожара на жилой сектор, но благодаря усилиям пожарных она миновала.
"Угроза распространения пожара на жилой сектор, заправку и торговый центр миновала", - сказал источник.
Сейчас в районе пожара сохраняется сильное задымление.
"Жителям рекомендовано не открывать окна", - сказал источник.
В то же время в ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщили "Интерфаксу", что пожар не привел к загрязнению воздуха в Москве. По информации собеседника агентства, автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышений загрязняющих веществ в связи с пожаром на участке газопровода, примыкающего к ТЭЦ-27.
"Превышения загрязняющих веществ в Москве не зафиксировано", - сказал представитель учреждения.
Он уточнил, что "Мосэкомониторинг" отправил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих к Мытищам районах Москвы.
"Сегодня хорошие условия рассеивания, и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы", - заявил представитель учреждения.
Ранее в четверг в подмосковных Мытищах возник пожар на ТЭЦ-27. "В деревне Челобитьево в Мытищах горит станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Производится тушение по третьему номеру сложности", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.
По предварительной информации, за медпомощью обратилось шесть человек, пострадавших в результате пожара в Мытищах. "Шестеро пострадавших получили ожоги 1 и 2 степени. Им оказывается первая необходимая помощь", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
При этом в МЧС сообщали о пяти пострадавших.
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