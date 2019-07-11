ФСБ задержала замглавы ПФР Иванова по подозрению в злоупотреблениях бюджетными средствами

11.07.19 12:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в злоупотреблениях с бюджетными средствами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Иванова задержали в среду, 10 июля, в понедельник обыски прошли по нескольким адресам", - сказал собеседник агентства.

В частности, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

"Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей", - сказал собеседник "Интерфакса".

"Иванов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств", - заключил источник.

"Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, уголовное дело находится в производстве СКР", - уточнил источник "Интерфакса".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о задержании Иванова. "Мы видели эти новости. Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать", - заявил Песков в четверг журналистам.

"Это не прерогатива администрации президента, нужно обращаться в следственные органы", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее РБК сообщило, что правоохранительные органы провели следственные действия с замглавы Пенсионного фонда России Алексеем Ивановым. Издание также сообщило о его задержании.