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11.07.19 12:26
Саблезубый котенок появится на логотипе древней пещеры в Крыму
"Мы хотим, чтобы пещера "Таврида" стала настоящим туристическим брендом Крыма наравне с Ласточкиным гнездом и Медведь-горой. Котенок Таврик на логотипе должен сыграть в этом процессе важную роль", - отметил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Поисками образа Таврика занимается профессиональный графический дизайнер Алена Воробьева. Она родилась и выросла в Крыму, увлекается туризмом.
"Это будет любознательный, игривый кот-подросток, познающий мир. При этом очень мудрый, потому что ему уже много миллионов лет. Он - хозяин пещеры, приглашающий к себе в гости. Вероятно, на логотипе кот будет изображен в игривой позе. Я пока склоняюсь к тому, чтобы не делать его сильно детализированным", - отметила Воробьева.
Работа над созданием логотипа только началась, они продлится не меньше месяца.
По словам дизайнера, "поиски пока ведутся по двум направлениям - в археологичном и в "мультяшном" стиле".
Как сообщалось, карстовая пещера обнаружена при строительстве трассы "Таврида" в районе поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Ученые нашли там несколько тонн костей животных, живших до наступления ледникового периода: древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов и т.д.
Ландшафтный парк планируется создать на базе пещеры. Ученые КФУ начали работу по оформлению территории будущего научно-образовательного и спелеотуристического культурно-просветительского комплекса.
Посетителей встретят ростовые фигуры. Среди будущих "обитателей" комплекса: гигантские трехметровый верблюд, 3,5-метровый страус, четырехметровый слон, семьи бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек. Фигуры животных изготовят из архитектурного бетона на металлическом каркасе. Поверхность скульптур окрасят светостойкими акриловыми красками и покроют специальными защитными составами.
Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.
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