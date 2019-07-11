Союз театральных деятелей не знает имя нового худрука ярославского театра им. Волкова

11.07.19 12:28

© РИА Новости. Олег Смыслов

11 июля. Interfax-Russia.ru - Кандидатура нового художественного руководителя ярославского театра драмы имени Волкова не обсуждалась с Союзом театральных деятелей России, сообщили в союзе.

"В пресс-службу СТД РФ обращаются наши коллеги из российских городов и журналисты разных издательств с вопросом о кандидатуре нового художественного руководителя театра драмы имени Волкова. Сообщаем, что каких-либо консультаций с Союзом театральных деятелей России не проводились, имя кандидата на пост художественного руководителя театра имени Волкова для театрального сообщества остается неизвестным", - говорится в сообщении на сайте союза, опубликованном в четверг.

Ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что кандидатура нового художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова согласована, и ее представят 19 августа. Министр не назвал фамилию нового худрука, но сказал, что это хороший кандидат, который придаст новый импульс развития театру.

Ранее при разбирательстве внутреннего конфликта в театре Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, а худруку Евгению Марчелли объявил выговор. Тот в ответ решил уволиться по собственному желанию.

Туркалов был назначен директором театра вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого он возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно. 5 июля стало известно, что временно исполнять обязанности директора Ярославского театра драмы имени Волкова до 20 августа будет заместитель директора по финансам Юлия Серова.

Российский государственный академический театр драмы имени Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в соцсетях о том, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.