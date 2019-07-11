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Госдума приняла закон о штрафах за нелегальную продажу билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года

© РИА Новости. Евгений Биятов
11 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла закон об установлении административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Закон вводит административную ответственность, включая административный штраф и административное приостановление деятельности, за реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с UEFA или уполномоченной ею организацией, и (или) изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов.

Также закон устанавливает административную ответственность за реализацию поддельных входных билетов на матчи ЧЕ-2020 года или документов, дающих право на их получение.

Вводимые законом подходы аналогичны подходам, действовавшим в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и показавшим свою эффективность.

Упомянутые нарушения, согласно закону, повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 12-кратной до 25-кратной стоимости входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, но не менее 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц - штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета на матч, но не менее 150 тыс. рублей.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета на матч, но не менее 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для юридических лиц - от 500 тыс. до одного млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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