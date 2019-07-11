Минсельхоз РФ: продэмбарго помогает РФ создавать сельское хозяйство, ориентированное на экспорт

11.07.19 13:04

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 июля. Interfax-Russia.ru - Продовольственное эмбарго позволило АПК РФ выполнить большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности и способствует созданию сельского хозяйства, ориентированного на экспорт, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В августе этого года исполняется 5 лет продовольственному эмбарго, которое стало ответом на антироссийские санкции.

"За время (ответных - ИФ) санкций сельское хозяйство РФ показало очень серьезные результаты. Мы практически по всем продуктам достигли тех значений, которые обозначены в Доктрине продовольственной безопасности", - заявил Патрушев журналистам на Всероссийском дне поля в Ленинградской области в четверг.

По его словам, "осталась буквально считанная продукция, по которой мы не достигли (показателей доктрины - ИФ) - овощи, молоко".

"И если раньше мы говорили, что вынуждены импортировать часть продукции, то сейчас ситуация поменялась - мы выстраиваем экспортоориентированное сельское хозяйство, - сказал министр. - Мы говорим о том, что к 2024 году необходимо по сути дела удвоить экспорт сельхозпродукции и довести его до $45 млрд".

"Конечно, это было бы невозможно, если бы не было тех условий, которые для нас создали наши западные партнеры, когда они вынудили нас самих по сути дела развивать это направление", - заключил глава Минсельхоза.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июле 2018 года - до конца 2019 года. В июне президент РФ подписал указ, который продлил срок продэмбарго до конца 2020 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки субпродуктов и жира животных, животного масла.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, с 1 июля 2019 года вводится порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.