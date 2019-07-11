Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
  
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
   
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.07.19 13:04

Минсельхоз РФ: продэмбарго помогает РФ создавать сельское хозяйство, ориентированное на экспорт

© РИА Новости. Павел Лисицын
11 июля. Interfax-Russia.ru - Продовольственное эмбарго позволило АПК РФ выполнить большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности и способствует созданию сельского хозяйства, ориентированного на экспорт, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В августе этого года исполняется 5 лет продовольственному эмбарго, которое стало ответом на антироссийские санкции.

"За время (ответных - ИФ) санкций сельское хозяйство РФ показало очень серьезные результаты. Мы практически по всем продуктам достигли тех значений, которые обозначены в Доктрине продовольственной безопасности", - заявил Патрушев журналистам на Всероссийском дне поля в Ленинградской области в четверг.

По его словам, "осталась буквально считанная продукция, по которой мы не достигли (показателей доктрины - ИФ) - овощи, молоко".

"И если раньше мы говорили, что вынуждены импортировать часть продукции, то сейчас ситуация поменялась - мы выстраиваем экспортоориентированное сельское хозяйство, - сказал министр. - Мы говорим о том, что к 2024 году необходимо по сути дела удвоить экспорт сельхозпродукции и довести его до $45 млрд".

"Конечно, это было бы невозможно, если бы не было тех условий, которые для нас создали наши западные партнеры, когда они вынудили нас самих по сути дела развивать это направление", - заключил глава Минсельхоза.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июле 2018 года - до конца 2019 года. В июне президент РФ подписал указ, который продлил срок продэмбарго до конца 2020 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки субпродуктов и жира животных, животного масла.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, с 1 июля 2019 года вводится порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
.
  11.07.19 13:28
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
.
  11.07.19 11:32
Муж обвиненной в госизмене сотрудницы фонда Горчакова арестован до сентября по той же статье
.
  11.07.19 11:07
В Москву доставят для поклонения мощи Петра и Февронии
.
  11.07.19 09:26
Билетные терминалы нового поколения установлены в Москве
.
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket