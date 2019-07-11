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Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
11 июля. Interfax-Russia.ru - Пожар на газопроводе у ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах потушен, пострадали 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в главке.

Ранее пожарным удалось остановить распространение огня на ТЭЦ-27 при помощи "пенной атаки".

"В 13:15 после пенной атаки дана локализация пожара", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что пожар локализован на площади 800 кв. м.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы "Интерфаксу" заявили, что пожар на участке газопровода рядом с ТЭЦ-27 в районе Мытищ в четверг не повлиял на подачу тепла (горячей воды) и электроэнергии в дома горожан.

"Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепловой и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что для тушения пожара от Москвы в помощь ГУ МЧС по Московской области по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было направлено порядка 50 единиц техники, включая два вертолета Московского авиационного центра.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в связи с пожаром "Мосэкомониторинг" направил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих районах Москвы.

"Автоматические станции контроля загрязнения воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышения загрязняющих веществ. Специалисты также отмечают, что сегодня хорошие условия рассеивания, и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы", - добавил собеседник "Интерфакса".

На место пожара в Мытищи выехали специалисты Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Московской области" незамедлительно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки по направлению ветра", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что специалисты оценят содержание загрязняющих веществ, образующихся в процессе горения.

"Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате пожара на ТЭЦ одиннадцать человек получили легкие ожоги, всем помощь оказана на месте.

"В настоящее время 11 человек обратились за помощью с легкими ожогами. Помощь оказана на месте, все обратившиеся от госпитализации отказались", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс".

По его словам, в настоящее время на территории происшествия работают четыре бригады "скорой помощи" и вертолет подмосковного центра медицины катастроф.

"По данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадало 12 человек, 11 человек пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно на месте, один человек госпитализирован в Подольский ожоговый центр", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Утром в Мытищах возник пожар на ТЭЦ-27. По данным МЧС, в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. По предварительным данным Минэнерго, горит цистерна с маслом. Наблюдалось факельное горение высотой до 20 метров. Позднее Минэнерго сообщило, что в подмосковных Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ.

По некоторым данным, пожар носит техногенный характер, ему предшествовал хлопок, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.

"Пожар начался после мощного хлопка. Причины, по предварительным данным, носят техногенный характер", - сказал источник.

"Возможно, рабочими были допущены нарушения при эксплуатации, либо имела место неисправность оборудования", - пояснил собеседник агентства.

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