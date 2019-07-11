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11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
"Открытое горение ликвидировано", - сказали в главке.
Ранее пожарным удалось остановить распространение огня на ТЭЦ-27 при помощи "пенной атаки".
"В 13:15 после пенной атаки дана локализация пожара", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что пожар локализован на площади 800 кв. м.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы "Интерфаксу" заявили, что пожар на участке газопровода рядом с ТЭЦ-27 в районе Мытищ в четверг не повлиял на подачу тепла (горячей воды) и электроэнергии в дома горожан.
"Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепловой и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что для тушения пожара от Москвы в помощь ГУ МЧС по Московской области по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было направлено порядка 50 единиц техники, включая два вертолета Московского авиационного центра.
Кроме того, отметили в пресс-службе, в связи с пожаром "Мосэкомониторинг" направил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих районах Москвы.
"Автоматические станции контроля загрязнения воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышения загрязняющих веществ. Специалисты также отмечают, что сегодня хорошие условия рассеивания, и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы", - добавил собеседник "Интерфакса".
На место пожара в Мытищи выехали специалисты Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Московской области" незамедлительно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки по направлению ветра", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Отмечается, что специалисты оценят содержание загрязняющих веществ, образующихся в процессе горения.
"Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате пожара на ТЭЦ одиннадцать человек получили легкие ожоги, всем помощь оказана на месте.
"В настоящее время 11 человек обратились за помощью с легкими ожогами. Помощь оказана на месте, все обратившиеся от госпитализации отказались", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс".
По его словам, в настоящее время на территории происшествия работают четыре бригады "скорой помощи" и вертолет подмосковного центра медицины катастроф.
"По данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадало 12 человек, 11 человек пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно на месте, один человек госпитализирован в Подольский ожоговый центр", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Утром в Мытищах возник пожар на ТЭЦ-27. По данным МЧС, в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. По предварительным данным Минэнерго, горит цистерна с маслом. Наблюдалось факельное горение высотой до 20 метров. Позднее Минэнерго сообщило, что в подмосковных Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ.
По некоторым данным, пожар носит техногенный характер, ему предшествовал хлопок, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.
"Пожар начался после мощного хлопка. Причины, по предварительным данным, носят техногенный характер", - сказал источник.
"Возможно, рабочими были допущены нарушения при эксплуатации, либо имела место неисправность оборудования", - пояснил собеседник агентства.
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