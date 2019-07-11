УФАС внепланово проверяет мэрию Перми после жалобы на распределение субсидий для СМИ

11.07.19 13:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 июля. Interfax-Russia.ru - Управление ФАС по Пермскому краю в четверг проводит внеплановую проверку в администрации Перми в связи с поступившей информацией о нарушении порядка выделения субсидий пермским СМИ, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе антимонопольного управления.

"Проводится внеплановая проверка, связанная с поступившим к нам обращением, в котором говорится о том, что субсидии, выделяемые администрацией для пермских СМИ, предоставляются с нарушением действующего законодательства", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что внеплановая проверка подразумевает ознакомление с документами на месте, а в случае необходимости - их выемку.

В пресс-службе мэрии Перми подтвердили факт проверки УФАС, а также отметили, что она проходит "в рамках штатного взаимодействия".

Ряд местных СМИ сообщают, что речь идет о субсидиях на освещение деятельности мэрии.