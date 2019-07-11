ГД приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана ополченцам Дагестана

11.07.19 14:09

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о присвоении официального статуса ветерана участникам ополчения Дагестана.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "в соответствии с решениями исполнительных органов власти Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделённые полномочиями по пресечению террористических актов".

Однако предусмотренное законодательством РФ право членов отрядов самообороны Дагестана на правовое обеспечение социальной защитой, предусмотренное законом "О ветеранах", государством по настоящее время не реализовано.

В целях устранения правового пробела законопроект предлагает дополнить статью 3 закона "О ветеранах" предложением предоставить статус ветеранов боевых действий лицам, оказывавшим содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, и принимавших на основании решения исполнительных органов власти субъекта РФ (Государственного Совета Республики Дагестан) непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан".

"Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке в ближайшие две недели", - сказал, комментируя проект закона журналистам, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что признание боевых заслуг дагестанских ополченцев важно для всех нас. "В 1999 году дагестанцы встали на защиту РФ, дав отпор бандам международных террористов", - сказал спикер Госдумы.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от фракции "Единая России" Умахан Умаханов.

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия "Андрей Исаев сказал журналистам, что проект закона может быть принят в целом до конца весенней сессии.

Вопрос о статусе ветерана для ополченцев Дагестана был поднят в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным участниками событий в дагестанском Ботлихе.