ВС РФ сократил наказание четырем членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

11.07.19 14:11

© РИА Новости. ФСБ РФ

11 июля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд России смягчил приговор организатору и трем членам крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Назначить окончательное наказание Энверу Мамутову в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Ремзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову в виде 8 лет 9 месяцев лишения каждому", - огласил решение судья.

Отбывать наказание осуждённые будут в колонии строгого режима.

Им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от 1 года до 1,5 лет.

В ходе заседания, адвокаты настаивали на отмене приговора и оправдании своих подзащитных. В свою очередь гособвинитель попросила смягчить наказание осужденным в связи с уменьшением объёма их обвинения.

После заседания адвокаты заявили "Интерфаксу", что "продолжат обжаловать приговор, пока он не будет полностью отменён". Они также отметили, что обратятся в Европейский суд по правам человека.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд признал четверых жителей Узбекистана и Таджикистана виновными в организации и участии в ячейке "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае. По решению суда организатором преступления признан Энвер Мамутов, который был приговорён к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Ещё трое членов ячейки - Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов и Ремзи Меметов подучили по 9 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Согласно фабуле уголовного дела, в декабре 2015 года Мамутов организовал в Бахчисарае террористическую ячейку "Хизб ут-Тахрир" и вовлек в нее трёх человек, после этого он проводил собрания членов ячейки, привлекал новых сторонников, а также в сети Интернету отчитывался перед неустановленными лицами о количестве завербованных.