МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа

11.07.19 14:17

© РИА Новости. МЧС РФ

11 июля. Interfax-Russia.ru - Остающиеся очаги пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах будут потушены в течение часа, сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

"В течение часа",- сказал Денисов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Денисова, в настоящее время ТЭЦ-27 в Мытищах горит трансформатор на площади 50 кв м.

Также стало известно, что пожар начался после утечки газа на газопроводе за пределами ТЭЦ-27.

"Пожару предшествовало истечение газа из трубопровода высокого давления не находящегося на территории ТЭЦ", - сообщил он.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", место пожара остаётся затянуто густым дымом. К очагу продолжают подъезжать пожарные автомобили. Следователи ГСУ СК по Московской области общаются с пострадавшими. Пострадавшие забинтованы, однако могут сами передвигаться.

Подходы к месту пожара охраняют сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что пожар на газопроводе у ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах потушен. "Открытое горение ликвидировано", - сказали в главке.

По данным МЧС, при пожаре пострадали 12 человек (11-и пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован).

Пожар на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ) возник утром в четверг.

Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом. Позднее Минэнерго сообщило, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ.

В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, к настоящему моменту его удалось сбить.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 13:15 после пенной атаки дана локализация пожара. Там уточнили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар носит технологический характер. Ему предшествовал хлопок на газопроводе.