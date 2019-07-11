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11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
"В течение часа",- сказал Денисов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Денисова, в настоящее время ТЭЦ-27 в Мытищах горит трансформатор на площади 50 кв м.
Также стало известно, что пожар начался после утечки газа на газопроводе за пределами ТЭЦ-27.
"Пожару предшествовало истечение газа из трубопровода высокого давления не находящегося на территории ТЭЦ", - сообщил он.
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", место пожара остаётся затянуто густым дымом. К очагу продолжают подъезжать пожарные автомобили. Следователи ГСУ СК по Московской области общаются с пострадавшими. Пострадавшие забинтованы, однако могут сами передвигаться.
Подходы к месту пожара охраняют сотрудники полиции и Росгвардии.
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что пожар на газопроводе у ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах потушен. "Открытое горение ликвидировано", - сказали в главке.
По данным МЧС, при пожаре пострадали 12 человек (11-и пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован).
Пожар на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ) возник утром в четверг.
Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом. Позднее Минэнерго сообщило, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ.
В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, к настоящему моменту его удалось сбить.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 13:15 после пенной атаки дана локализация пожара. Там уточнили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.
По предварительным данным, пожар носит технологический характер. Ему предшествовал хлопок на газопроводе.
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