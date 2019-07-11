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11.07.19 14:27
Ставрополье с 2020г предоставит господдержку производителям текстиля, одежды и продуктов
Согласно новому закону, производителям пищевых продуктов (за исключением производства напитков), а также одежды и текстильных изделий, которые понесли затраты при модернизации предприятий или покупке оборудования, будут уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций.
Сумма уменьшения налога будет зависеть от суммы капитальных затрат предприятия, но не более 50% от суммы расходов на модернизацию.
"Льгота, которой могут воспользоваться предприятия, носит заявительный характер. На сегодняшний день предположить объем выпадающих доходов на территории Ставропольского края невозможно, но, по предварительным оценкам, (...) - в районе 200 млн рублей на будущий год", - сказала на заседании зампред краевого правительства-министр финансов Лариса Калинченко.
Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.
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