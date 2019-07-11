Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
  
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
   
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.07.19 14:27

Ставрополье с 2020г предоставит господдержку производителям текстиля, одежды и продуктов

© РИА Новости. Денис Абрамов
11 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Думы Ставропольского края на заседании в четверг утвердили введение нового механизма поддержки бизнеса - инвестиционного налогового вычета, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания.

Согласно новому закону, производителям пищевых продуктов (за исключением производства напитков), а также одежды и текстильных изделий, которые понесли затраты при модернизации предприятий или покупке оборудования, будут уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций.

Сумма уменьшения налога будет зависеть от суммы капитальных затрат предприятия, но не более 50% от суммы расходов на модернизацию.

"Льгота, которой могут воспользоваться предприятия, носит заявительный характер. На сегодняшний день предположить объем выпадающих доходов на территории Ставропольского края невозможно, но, по предварительным оценкам, (...) - в районе 200 млн рублей на будущий год", - сказала на заседании зампред краевого правительства-министр финансов Лариса Калинченко.

Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
.
  11.07.19 13:28
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
.
  11.07.19 11:32
Муж обвиненной в госизмене сотрудницы фонда Горчакова арестован до сентября по той же статье
.
  11.07.19 11:07
В Москву доставят для поклонения мощи Петра и Февронии
.
  11.07.19 09:26
Билетные терминалы нового поколения установлены в Москве
.
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket