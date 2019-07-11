Володин: Законопроект о возврате курилок в аэропорты требует серьезного обоснования

11.07.19 14:34

© РИА Новости. Владимир Вяткин

11 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не предвосхищать результаты голосования нижней палаты парламента по законопроекту о возвращении курилок в аэропорты.

"Это вопрос, требующий обсуждения. Мы с вами не курим и другим не советуем. Тот, кто увлекается этим и хочет отдельные комнаты, пускай обоснует. Как депутаты проголосуют, время покажет", - сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.

В четверг законопроект, предлагающий вернуть курительные комнаты в транзитные зоны аэропортов, включен в повестку для рассмотрения в первом чтении.

Курение взрослых - недостойный пример детям, считает спикер Госдумы. "Семья едет на отдых, папа пошел курить, возвращаются с отдыха, опять папа пошел курить. Все, уже дети впитывают такое поведение, и еще не достигнув возраста, когда можно курить, они уже скажут: папа, мы с тобой покурить. Надо об этом думать всегда. Семья формирует многие привычки. А если мама?" - сказал Володин.

"Представьте себе, какой пример подадим, поэтому голосование (по законопроекту - ИФ) только поименное. С обязательной публикацией", - добавил он.

В ходе обсуждения повестки, Володин отметил, что в Госдуме "курящих все меньше и меньше, кстати".

"У нас Александр Дмитриевич (Жуков, первый вице-спикер Госдумы - ИФ) раньше курил очень часто и много, избавился от привычки, и не настаивает на курительной комнате", - сказал председатель Госдумы.

Вместе с тем, по словам Володина, 39-й номер законопроекта в повестке заседания Госдумы сокращает шансы на то, что он будет рассмотрен палатой в четверг. "Скорее всего, до 39-го вряд ли дойдем", - сказал спикер.

Законопроект об отмене запрета на курительные комнаты в аэропортах внес в Госдуму еще в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский ("Единая Россия").

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. По истечении четырех лет существования указанной нормы у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопились достаточные фактические данные, позволяющие оценить эффективность принятого решения, отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

Так, согласно данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в 2015 году, среди пассажиров ряда аэропортов ("Шереметьево", аэропорта Сочи и нескольких других российских авиаузлов), 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, говорится в проекте закона.

По данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Также, согласно справке, предоставленной администрацией аэропорта "Шереметьево", в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб пассажиров на незаконное курение в туалетах и иных помещениях, расположенных в зданиях аэропорта, отмечается в законопроекте.

Кроме этого, сообщается, что за шесть месяцев 2014 года было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта "Шереметьево".