Тамбовская область будет развивать растениеводство на основе "зеленых" технологий

11.07.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 июля. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область и ООО "ФосАгро-Регион" (группа "ФосАгро") подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку реализации экспортного потенциала растениеводства Тамбовской области, сообщает пресс-служба администрации региона

Документ в рамках Всероссийского Дня поля-2019, который проходит в Ленинградской области, подписали заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов и генеральный директор ООО "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

Соглашение, в том числе, предусматривает развитие в регионе растениеводства за счет применения "зеленых" агротехнологий и экологически чистых минеральных удобрений.

"Мы уверены, что соглашение с сетью "ФосАгро-Регион" - крупнейшим в России поставщиком современных и высокоэффективных минеральных удобрений из экологически чистого российского сырья, будет способствовать реализации потенциала региона в сфере производства высококачественной экологически безопасной сельхозпродукции для внешнего и внутреннего рынка", - цитирует пресс-служба Иванова.

Гендиректор "ФосАгро-Регион", в свою очередь, отметил, что Тамбовская область - "один из приоритетных регионов программы развития компании на ближайшие годы".

"Благодаря поддержке администрации области, мы сумели выполнить достаточно жесткие графики работ по модернизации нашей логистики в регионе, в январе-мае этого года увеличены поставки в область на 40% по сравнению с прошлым годом. В рамках сотрудничества уже запланированы совместные проекты развития сельского хозяйства Тамбовщины. Мы планируем вместе с местными хозяйствами мероприятия, направленные на повышение рентабельности за счет рационального применения современных экологически чистых минеральных удобрений "ФосАгро", - сказал он.