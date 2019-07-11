"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании

11.07.19 14:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 июля. Interfax-Russia.ru - IT-компания "Техносерв" подтвердила следственные действия в офисах компании.

"Проведение следственных действий в офисах "Техносерва" связано с деятельностью команды Алексея Ананьева. Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года. В настоящее время правоохранительным органам оказывается все необходимое содействие. Новый менеджмент действует в строгом соответствии с законодательством и обеспечивает стабильное положение компании на рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили о задержании сотрудниками ФСБ замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Ранее сообщалось, что Иванова задержали в среду, 10 июля, а в понедельник обыски прошли по нескольким адресам.

В частности, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

"Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей", - говорил собеседник "Интерфакса".

"Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, уголовное дело находится в производстве СКР", - уточнил он.

ООО "Группа Техносерв" с декабря 2018 года возглавляет Дмитрий Трошенков, который заменил на этом посту Алексея Ананьева. Ананьев является владельцем компании ООО "ТС-Холдинг", через которую владеет 49,99% ООО "Группы Техносерв". Еще 40% группы с июня 2018 года владеет банк ВТБ, оставшиеся 10,01% "Техносерва" принадлежат ООО "Ризус-проект", которой владеет кипрская Anavoya Holdings Limited.