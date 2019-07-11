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Турбизнес выступил против идеи Милонова создать государственного туроператора

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
11 июля. Interfax-Russia.ru - Создание в России государственного туроператора спровоцирует условия для недобросовестной конкуренции на рынке и дорого обойдется налогоплательщикам, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"Государство, безусловно, вольет в создание этой компании не одну сотню миллионов долларов. Мы со стороны бизнеса считаем такой шаг нецелесообразным, потому что он ничего не даст рынку, но создаст условия для недобросовестной конкуренции. И стоит спросить избирателей, готовы ли они, чтобы на их деньги занимались подобной инициативой", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву учредить в России туристическую компанию, 51% доли в которой принадлежал бы государству.

"Люди должны иметь право на отдых от туроператора, в котором они на сто процентов уверены. Не все доверяют частным компаниям, а альтернативы сегодня нет. Нужно предоставить возможность одному из туроператоров иметь государственное участие", - сообщил журналистам Милонов.

По его словам, государственный туроператор будет поддерживать низкие цены на путевки, чем смогут воспользоваться социально незащищенные жители России.

Комментируя это, Шпилько заметил, что отразившееся на стоимости туров повышение цен на топливо и авиакеросин в России произошло и происходит, несмотря на то, что управляет этим крупнейшая госкомпания.

"Чтобы в России были авиабилеты по 20-30 евро, нужно просто сделать больше open-sky аэропортов, пустить несколько западных лоукостеров. И тогда мы не будем иметь тот рынок, какой имеем в авиации. Цены на авиабилеты в России определяют перевозчики", - заключил он.

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