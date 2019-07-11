Смерчи, град и резкий подъем уровня рек прогнозируют в Сочи

11.07.19 15:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи перевели спасательные и коммунальные службы в режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона.

"Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи 11 и 12 июля", - сообщает пресс-служба горадминистрации в четверг.

В связи с этим ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, а также возрастает риск схода селей в горной зоне.

"Прогнозируются залповые ливни с грозой, в отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с, а в акватории Черного моря - формирование смерчей", - подчеркивается в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. При порывах ветра следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, не парковать машины в опасных местах.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить (звонок бесплатный): "112", "101", "01" - единый номер пожарных и спасателей; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.