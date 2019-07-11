|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.07.19 15:16
Смерчи, град и резкий подъем уровня рек прогнозируют в Сочи
"Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи 11 и 12 июля", - сообщает пресс-служба горадминистрации в четверг.
В связи с этим ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, а также возрастает риск схода селей в горной зоне.
"Прогнозируются залповые ливни с грозой, в отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с, а в акватории Черного моря - формирование смерчей", - подчеркивается в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. При порывах ветра следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, не парковать машины в опасных местах.
В случае чрезвычайных ситуаций звонить (звонок бесплатный): "112", "101", "01" - единый номер пожарных и спасателей; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket