Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
  
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
   
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.07.19 15:16

Смерчи, град и резкий подъем уровня рек прогнозируют в Сочи

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
11 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи перевели спасательные и коммунальные службы в режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона.

"Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи 11 и 12 июля", - сообщает пресс-служба горадминистрации в четверг.

В связи с этим ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, а также возрастает риск схода селей в горной зоне.

"Прогнозируются залповые ливни с грозой, в отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с, а в акватории Черного моря - формирование смерчей", - подчеркивается в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. При порывах ветра следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, не парковать машины в опасных местах.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить (звонок бесплатный): "112", "101", "01" - единый номер пожарных и спасателей; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
.
  11.07.19 13:28
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
.
  11.07.19 11:32
Муж обвиненной в госизмене сотрудницы фонда Горчакова арестован до сентября по той же статье
.
  11.07.19 11:07
В Москву доставят для поклонения мощи Петра и Февронии
.
  11.07.19 09:26
Билетные терминалы нового поколения установлены в Москве
.
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket