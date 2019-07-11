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11.07.19 15:21
Турпоток в Ессентуках за полгода вырос на 20%
"В первом полугодии Ессентуки посетили на 22,5 тысячи отдыхающих больше, чем в аналогичный период прошлого года. Таким образом, турпоток вырос на 20%. Городские власти третий год наращивают масштабы событийного туризма. Совсем недавно прошли массовые фестивали фейерверков, военных оркестров. Впереди фестиваль барабанной музыки, "Железный таз", выставка "Благословенный Кавказ", форум "Кавказская здравница", - сказал собеседник агентства.
Всего до конца лета в Ессентуках проведут около полусотни культурных и спортивных мероприятий.
В пресс-службе также отметили, что больше трети курортников приезжают в город не в первый раз.
В Ессентуках расположено 30 санаториев на 9 тыс. мест единовременного размещения.
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