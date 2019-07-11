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Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье

© РИА Новости. Иван Руднев
11 июля. Interfax-Russia.ru - Гринпис России в ходе проверки грунта у Московского завода полиметаллов (входит в структуру "Росатома") выявил превышение почти в 12 раз радиоактивных веществ, которые могут попасть в окружающую среду при строительстве Юго-Восточной хорды, сообщили в организации в четверг.

"Анализ проб почвы близ железнодорожной платформы Москворечье подтвердил, что грунт относится к категории радиоактивных отходов. При строительстве Юго-Восточной хорды на этом участке радиоактивные отходы могут попасть в окружающую среду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Гринпис России и представители общественности взяли пробы почвы у Московского завода полиметаллов около железнодорожной платформы Москворечье, где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды. Анализ проб провели специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ.

Экологи утверждают, что проведенный анализ выявил "значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг)". "Это в 11,9 раз больше необходимого, чтобы, согласно российскому законодательству, отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (1 кБк/кг)", - говорится в сообщении.

Экологи пояснили, что при попадании альфа-радионуклидов в организм человека с дыханием и пищей происходит внутреннее облучение, которое повышает риски онкологических заболеваний. Строительные работы на этой территории могут привести к подвижкам грунта, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию, выветриванию.

"Российское отделение Greenpeace будет добиваться того, чтобы госорганы перепроверили эти результаты, выполнили отбор проб в присутствии представителей общественности и провели официальную оценку удельной активности значимых радионуклидов (торий-232, уран-238, уран-234 и других), информируя об этом общественность", - заявили в Гринпис.

По итогам проведённого исследования Гринпис России потребовал от московских властей и "Росатома" ограничить доступ на опасную территорию, установить зоны санитарно-защитную и по наблюдению выявленного могильника, а также не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что в зону прокладки Юго-Восточной хорды попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ будут подняты на поверхность. Авторы говорили о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба.

Со своей стороны в пресс-службе Москомархитектуры 10 июля сообщили, что маршрут Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами в столичном районе Москворечье-Сабурово.

Представитель комитета подтвердил, что часть площадки "Московского завода полиметаллов" действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.

При этом в Москомархитектуре заверили, что проектируемый участок Юго-Восточной хорды не затрагивает эти участки. Там также сообщили, что при подготовке проектной документации в составе инженерно-экологических изысканий будут выполнены исследования и оценка радиационной обстановки территории.

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